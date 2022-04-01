Капризов установил новый рекорд в «Миннесоте» по голам за календарный месяц
Форвард отметился забитой шайбой в матче НХЛ с «Питтсбургом Пингвинз» (3:4). Для Капризова этот гол стал 14-м в марте. Таким образом, хоккеист установил новый клубный рекорд «Миннесоты» по голам за один календарный месяц.
Предыдущее достижение принадлежало Эрику Стаалу, который в 2018 году забросил 13 шайб за один календарный месяц.
В нынешнем сезоне НХЛ Капризов набрал 83 очка (38 + 45) в 65 матчах. Он занимает восьмую строчку в списке лучших бомбардиров лиги в сезоне.
Ранее шайба Малкина в овертайме принесла «Питтсбургу» победу над «Миннесотой».