Капризов установил новый рекорд в «Миннесоте» по голам за календарный месяц

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Российский нападающий клуба Национальной хоккей лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил новый рекорд.

Форвард отметился забитой шайбой в матче НХЛ с  «Питтсбургом Пингвинз» (3:4). Для Капризова этот гол стал 14-м в марте. Таким образом, хоккеист установил новый клубный рекорд «Миннесоты» по голам за один календарный месяц.

Предыдущее достижение принадлежало Эрику Стаалу, который в 2018 году забросил 13 шайб за один календарный месяц.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов набрал 83 очка (38 + 45) в 65 матчах. Он занимает восьмую строчку в списке лучших бомбардиров лиги в сезоне.

Ранее шайба Малкина в овертайме принесла «Питтсбургу» победу над «Миннесотой».

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