Шайба Малкина в овертайме принесла «Питтсбургу» победу над «Миннесотой»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Миннесота Уайлд».

Встреча в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Миннесоты» забитой шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Его гол перевёл игру в овертайм.

Точку в овертайме поставил российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. В матче он также отметился голевой передачей.

Ранее нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан второй звездой дня в НХЛ.