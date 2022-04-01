Шайба Малкина в овертайме принесла «Питтсбургу» победу над «Миннесотой»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Миннесота Уайлд».

Встреча в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Миннесоты» забитой шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Его гол перевёл игру в овертайм. 

Точку в овертайме поставил российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. В матче он также отметился голевой передачей.

Ранее нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан второй звездой дня в НХЛ.

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