Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз» (5:4) Панарин отметился тремя очками. Он забил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Первой звездой дня стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который набрал два очка в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и забил в серии буллитов.

В нынешнем сезоне лиги Панарин набрал 80 очков (18 + 62). Он вторым из россиян достиг отметки в 80 очков в текущем сезоне НХЛ. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в своём активе имеет 82 очка (37 + 45).

Ранее Макдэвид в пятый раз в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ.