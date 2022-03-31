Макдэвид в пятый раз в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ

Короткая ссылка
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился очередным достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Макдэвид в пятый раз в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ
  • AP
  • © David Zalubowski

В нынешнем сезоне НХЛ форвард принял участие в 67 матчах, в которых набрал 100 очков (36 + 64). Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги.

Канадец забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Лос-Анджелесом Кингз» (3:3, второй период). 

В топ-10 бомбардиров НХЛ входит российский нападающий Кирилл Капризов. Он занимает восьмую строчку с 82 очками (37 + 45).

Ранее сообщалось, что Панарин вторым из россиян достиг отметки в 80 очков в текущем сезоне НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить