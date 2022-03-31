Макдэвид в пятый раз в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился очередным достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В нынешнем сезоне НХЛ форвард принял участие в 67 матчах, в которых набрал 100 очков (36 + 64). Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги.

Канадец забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Лос-Анджелесом Кингз» (3:3, второй период).

В топ-10 бомбардиров НХЛ входит российский нападающий Кирилл Капризов. Он занимает восьмую строчку с 82 очками (37 + 45).

Ранее сообщалось, что Панарин вторым из россиян достиг отметки в 80 очков в текущем сезоне НХЛ.