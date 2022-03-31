Панарин вторым из россиян достиг отметки в 80 очков в текущем сезоне НХЛ

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал вторым российским игроком в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось преодолеть отметку в 80 очков.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз» (5:4) Панарим отметился тремя очками. Он забил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

В нынешнем сезоне лиги он набрал 80 очков (18 + 62). По этому показателю Панарин стал вторым россиянином в текущем сезоне НХЛ. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в своём активе имеет 82 очка (37 + 45).

Ранее шайба и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт».

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