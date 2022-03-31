Шайба и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Детройт Ред Уингз».

Встреча в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе победителей забитой шайбой и двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. В нынешнем сезоне НХЛ хоккеист принял участие в 63 матчах, в которых набрал 80 очков (18 + 62).

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на достижение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).