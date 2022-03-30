Губерниев поздравил Малкина с рекордом НХЛ по голевым передачам

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на достижение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Губерниев поздравил Малкина с рекордом НХЛ по голевым передачам
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«Если мы знаем Овечкина как яркого индивидуалиста, то Малкин всегда играл на команду. И для команды это очень ценное достижение. Женя — командный игрок. Он очень полезен. С этим Малкина я искренне поздравляю! Он хоккеист, который пасует, мозговой центр!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, такими же хоккеистами были Игорь Ларионов и Сергей Фёдоров.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3) Малкин отметился результативным пасом и обогнал Фёдорова по количеству голевых пасов в НХЛ, достигнув отметки в 697 ассистов.

Ранее сообщалось, что Малкин установил рекорд по числу результативных передач в НХЛ среди россиян.

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