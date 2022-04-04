Гол Гусева помог СКА обыграть ЦСКА и сравнять счёт в финальной серии Запада в КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Романа Ротенберга.
В составе хозяев шайбы забросили Степан Фальковский (на 28-й минуте) и Никита Гусев (на 39-й минуте). Московские армейцы ответили только голом Александра Попова (на второй минуте).
Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч между командами состоится 6 апреля в Москве.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что противостояние ЦСКА и СКА станет украшением плей-офф КХЛ.