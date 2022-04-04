Гол Гусева помог СКА обыграть ЦСКА и сравнять счёт в финальной серии Запада в КХЛ

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Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гол Гусева помог СКА обыграть ЦСКА и сравнять счёт в финальной серии Запада в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

В составе хозяев шайбы забросили Степан Фальковский (на 28-й минуте) и Никита Гусев (на 39-й минуте). Московские армейцы ответили только голом Александра Попова (на второй минуте).

Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч между командами состоится 6 апреля в Москве. 

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что противостояние ЦСКА и СКА станет украшением плей-офф КХЛ.

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