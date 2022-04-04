Крикунов: противостояние ЦСКА со СКА станет украшением плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от матчей московского ЦСКА и петербургского СКА в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Серия между двумя армейскими командами должна стать украшением плей-офф. После вчерашней гостевой победы психологическое преимущество перешло к москвичам. Думаю, что каждая игра будет такая же напряжённая, как первый матч серии», — цитирует Крикунова «Чемпионат».

По его мнению, в стартовом матче финала Западной конференции СКА «сыграл слишком академично».

«С таким соперником нужно максимально упростить игру. Необходимо исключить или свести к минимуму передачи поперёк площадки. Не нужно играть чересчур красиво, тут важен в первую очередь результат», — пояснил он.

Крикунов также отметил, что хоккеисты СКА создали довольно много опасных моментов у ворот столичной команды. Однако подопечных Романа Ротенберга подвела реализация.

ЦСКА в первом матче переиграл в гостях СКА со счётом 3:1. Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 1:0 в пользу команды Сергея Фёдорова. Следующая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 4 апреля.

Ранее заслуженный тренер России Сергей Герсонский назвал ЦСКА главным претендентом на победу в Кубке Гагарина.