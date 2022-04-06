Капитан «Салавата Юлаева» Панин высказался об уходе легионеров из команды

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Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением об отъезде легионеров из уфимского хоккейного клуба.
Капитан «Салавата Юлаева» Панин высказался об уходе легионеров из команды
  • globallookpress.com

«Легко представляю себе «Салават» без иностранцев. В этом плей-офф у нас поиграли молодые ребята. Они поняли, что такое находиться не на задворках, а быть всегда в игре. Это колоссальный опыт», — приводит слова Панина «Чемпионат».

По его словам, клуб имеет хорошее будущее в лице молодых игроков, всё зависит только от самих хоккеистов.

4 марта перед матчем серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» «Салават Юлаев» покинули все иностранцы. Уфимцы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина после поражения от «Трактора» в полуфинальной серии Востока.

Ранее экс-защитник «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин высказался о ситуации с отъездом легионеров.

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