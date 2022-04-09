Той же монетой: СКА забросил ЦСКА три шайбы за 179 секунд и сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина

СКА на выезде обыграл ЦСКА в четвёртом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина (3:2) и сравнял счёт в серии. Петербуржцам удалось взять реванш за разгромное поражение двумя днями ранее и вернуть преимущество своей площадки. Решающим стал отрезок в начале второго периода, когда подопечные Романа Ротенберга забросили три шайбы за 179 секунд, причём две из них шикарными передачами оформил лучший бомбардир плей-офф Никита Гусев. Москвичи сократили отставание до минимума, но перевести игру в овертайм не смогли.

Победа в четвёртом матче финальной серии Западной конференции стала для СКА настоящим делом чести, ведь в предыдущей встрече петербуржцы потерпели разгромное поражение. После двух периодов команда вела (2:0) и, казалось, должна была удержать преимущество до финальной сирены. Вместо этого в заключительной 20-минутке она пропустила шесть безответных шайб.

Новая игра также послужила для подопечных Романа Ротенберга своеобразной проверкой на прочность — справятся ли они с полученным ударом и продемонстрируют ли наличие характера. В противном случае они рисковали понизить свои шансы на выход в финал Кубка Гагарина и оказаться в одной осечке от вылета.

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Серьёзным подспорьем для гостей могла стать травма основного форварда соперников Сергея Плотникова. По словам наставника москвичей Сергея Фёдорова, подопечный, набравший в плей-офф шесть очков по системе «гол + пас» (3 + 3), получил серьёзное повреждение. Однако в итоге он всё же попал в заявку.

А вот СКА без потерь не обошёлся. В важнейшем матче команде также из-за проблем со здоровьем не смог помочь основной защитник Микко Лехтонен.

ЦСКА на правах хозяина начал игру очень мощно. Складывалось впечатление, что коллектив Фёдорова продолжал предыдущее противостояние. Красно-синие организовывали на ворота Ларса Юханссона одну атаку за другой. Гости в отсутствие ключевого разрушителя действовали в обороне не всегда надёжно. К счастью, швед с первых минут почувствовал уверенность в себе и нейтрализовал все угрозы, словно пытаясь реабилитироваться за пять пропущенных шайб.

Москвичи шли вперёд на высокой скорости всеми звеньями, тогда как у петербуржцев традиционно выделялось ведущее. Также очень хорош был Леонид Комаров, который регулярно создавал сложности оппонентам на чужом пятаке и пытался мешать Ивану Федотову реагировать на броски.

Собственно, при участии финна был создан едва ли не самый опасный момент в первом периоде. Опытный нападающий вблизи чужих ворот грамотно перекрыл защитника, а молодой Валентин Зыков буквально с метра с неудобной руки бросил в ближний угол. Голкипер сыграл грамотно и не оставил ни зазора.

ЦСКА же, несмотря на преимущество, не имел 100%-ных шансов. Чаще подопечные Фёдорова пытались поразить цель со средней дистанции, но не преуспели в этом. Более того, они в итоге уступили по количеству бросков в створ — 6:7. Нестандартно пытался действовать лишь ветеран Александр Попов, который в этой серии переживает вторую молодость.

Ничего не удалось придумать и в большинстве. Георгий Солянников отправился на скамейку штрафников за умышленный выброс шайбы, но хозяева бездарно потратили две минуты и едва не позволили сопернику отличиться в меньшинстве.

Тем не менее ничто не предвещало, что второй период закончится для столичного коллектива провалом. Да и начал он его достаточно активно. С сиреной судьи Попов едва не выбежал один на один с Юханссоном, а опаснейший бросок Константина Окулова принял на себя Игорь Ожиганов.

СКА к своим моментам отнёсся гораздо внимательнее и за две минуты и 59 секунд отличился трижды. Началось всё с гола активного Ожиганова. Выручив партнёров в обороне, он подключился к атаке и после отличной передачи Никиты Гусева точно бросил в ближний угол. Федотов пытался перекрыть створ, но не успел.

Затем настала очередь Антона Бурдасова. Он легко ушёл от Владислава Провольнева, подставив ему корпус, не позволил добраться до шайбы другому оппоненту и переиграл вратаря с близкой дистанции. С первым выстрелом Федотов справился, но на добивании оказался бессилен.

В этот момент ЦСКА откровенно «поплыл» и в довершение всех бед остался в меньшинстве. Попов получил две минуты за подножку. Всего шести секунд петербуржцам хватило, чтобы второй раз в серии реализовать большинство. Гусев идеальной передачей от борта нашёл на пятаке Михаила Воробьёва, который в касание переправил шайбу в ближний угол.

Положение красно-синих стало практически безнадёжным, но сдаваться они не собирались и рук не опустили. В середине периода хозяевам даже удалось поймать соперника на контратаке. Виталий Абрамов воспользовался блестящим пасом Никиты Нестерова через всю площадку и уверенно реализовал выход один на один — 3:1.

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Однако до перерыва петербуржцы продолжали владеть преимуществом и вполне могли забить ещё. Развить успех им помешало только удаление Леонида Комарова за задержку оппонента клюшкой.

А на старте заключительного периода московские армейцы всё же добились своего и, сократив отставание до минимума, вернули интригу. Они за чужими воротами подавили высоким прессингом защитника и вынудили его крайне неудачно выбросить шайбу прямо на клюшку Андрею Светлакову. Тот без промедления совершил мощнейший щелчок от правого борта. Шайба пролетела между ног Максима Соркина, но тот успел задеть её и стал автором гола.

Болельщики тут же вспомнили последний матч полуфинальной серии Западной конференции с «Динамо», когда ЦСКА уступал — 0:3, но в итоге вырвал победу — 6:3. На этот раз совершить очередной камбэк команде не удалось.

И главной причиной этого стала правильная реакция на произошедшее со стороны подопечных Ротенберга. Они не допустили паники и волнения и, хотя и отошли в оборону, действовали очень спокойно и компактно. Также удалось избежать ненужных фолов, как в предыдущем матче. В результате гости больше не провели в меньшинстве ни минуты.

Имелся у них и отличный момент, чтобы вернуть себе комфортную разницу в счёте. Захар Бардаков выбежал на Федотова, однако не сумел реализовать своеобразный буллит. В очередной раз партнёров выручил голкипер.

За две минуты до финальной сирены Фёдоров взял тайм-аут, а за полторы поменял вратаря на шестого полевого. Но эти меры не помогли. По сути, хозяева имели лишь одну реальную возможность отыграться. За 22,2 секунды до конца Юханссон не без труда прижал шайбу ко льду после неудачного отскока от защитника и подставления Попова. Закончилась же игра массовой потасовкой за воротами СКА. Петербуржцы сравняли счёт в серии, взяли реванш за разгром и в хорошем настроении возвращаются домой.