Каменский: фаворита в серии ЦСКА — СКА нет, идёт борьба двух сильнейших
«Идёт борьба двух сильнейших команд. Игра очень захватывающая, держала в напряжении до последних секунд. Сегодня СКА был сильнее. Фаворита в этой серии нет, это две сильные команды, финал конференции», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».
Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» между СКА и ЦСКА завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Забитыми шайбами в составе победителей отметились Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов и Михаил Воробьёв. За ЦСКА голы забили Виталий Абрамов и Максим Соркин.
Счёт в серии — 2-2.
Ранее Сергей Фёдоров прокомментировал поражение ЦСКА в матче со СКА.