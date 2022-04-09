Каменский: фаворита в серии ЦСКА — СКА нет, идёт борьба двух сильнейших

Советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский отреагировал на поражение московского ЦСКА в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с санкт-петербургским СКА (2:3).

«Идёт борьба двух сильнейших команд. Игра очень захватывающая, держала в напряжении до последних секунд. Сегодня СКА был сильнее. Фаворита в этой серии нет, это две сильные команды, финал конференции», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» между СКА и ЦСКА завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Забитыми шайбами в составе победителей отметились Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов и Михаил Воробьёв. За ЦСКА голы забили Виталий Абрамов и Максим Соркин.

Счёт в серии — 2-2.

Ранее Сергей Фёдоров прокомментировал поражение ЦСКА в матче со СКА.