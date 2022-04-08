Сергей Фёдоров прокомментировал поражение ЦСКА в матче со СКА

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА (2:3).

«СКА с победой. Могли сыграть немного по-другому, пропустили ненужные голы. Где-то не хватило концентрации и внимания. Парни старались, но этого оказалось мало. Не знаю, какая психология у ребят, когда мы играем», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» между СКА и ЦСКА завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Забитыми шайбами в составе победителей отметились Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов и Михаил Воробьёв. За ЦСКА голы забили Виталий Абрамов и Максим Соркин.

Счёт в серии — 2-2.

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над ЦСКА в четвёртом матче серии.