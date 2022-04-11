Гатиятулин подвёл итоги серии полуфинала Кубка Гагарина с «Металлургом»
- РИА Новости
«Понимали, что сегодня важный матч, хотели продлить серию. К сожалению, не удалось. Против нас играл лидер регулярки, он это доказал своей игрой. В «Магнитке» видна рука тренерского штаба», — цитирует Гатиятулина «Чемпионат».
«Металлург» одержал победу над «Трактором» в пятом матче финала Восточной конференции со счётом 2:1.
Таким образом, «Металлург» обыграл «Трактор» в серии со счётом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем пары СКА и ЦСКА (3-2).
Ранее СКА вышел вперёд в полуфинальной серии КХЛ с ЦСКА.