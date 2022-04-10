Фёдоров — о поражении от СКА: серия стала только интереснее

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение столичной команды в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА.
Фёдоров — о поражении от СКА: серия стала только интереснее
  • РИА Новости

«Хорошая, быстрая игра, был динамичный и правильный хоккей. Удаления никто не отменял, поэтому над игровой дисциплиной нам надо поработать. Ребята среагировали на наши пожелания, в принципе, мы играли правильно, дважды вели в счёте. Трудимся дальше, серия стала только интереснее. Да, для нас она стала тяжелее — мы не упростили себе задачу, хотя могли сыграть хорошо», — цитирует Фёдорова пресс-служба СКА.

По его словам, хоккеисты ЦСКА выполнили установку тренерского штаба и показали хоккей, в который команда должна играть от матча к матчу.

«Мы играем в свой хоккей, в который умеем играть и который приносит результат», — добавил он.

СКА вышел вперёд в полуфинальной серии КХЛ против ЦСКА. Пятая игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2.

В составе СКА шайбы забросили Александр Волков (20-я минута), Данила Моисеев (38-я) и Оскар Фантенберг (59-я). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (12-я и 28-я минуты).

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 3-2 в пользу СКА.

Следующий матч пройдёт в Москве 10 апреля.

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над ЦСКА в пятом матче серии.

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