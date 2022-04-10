Ротенберг прокомментировал победу СКА над ЦСКА в пятом матче серии

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над московским ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ротенберг прокомментировал победу СКА над ЦСКА в пятом матче серии
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«Играли с серьёзным соперником. Очень важный матч для нас. Ребята молодцы: высокая самоотдача, играли друг за друга, ловили шайбы на себя. Все играли на команду. Работа продолжается, знаем, что можем играть лучше. Готовимся к следующей игре», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

СКА вышел вперёд в полуфинальной серии КХЛ против ЦСКА. Пятая игра серии, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2.

В составе СКА шайбы забросили Александр Волков (20-я минута), Данила Моисеев (38-я) и Оскар Фантенберг (59-я). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (12-я и 28-я минуты).

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 3-2 в пользу СКА.

Следующий матч пройдёт в Москве 10 апреля.

Ранее «Металлург» разгромил «Трактор» со счётом 6:0 в полуфинале плей-офф КХЛ.

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