Бросок Дронова и рикошет от Вилла: «Металлург» за 15 секунд до конца вырвал победу у «Трактора» и вышел в финал КХЛ
- РИА Новости
- © Александр Овчаров
Если на Западе финальная серия грозит затянуться на максимально возможные семь встреч, на Востоке всё могло закончиться гораздо раньше. 11 апреля «Металлург» имел великолепную возможность поставить точку в противостоянии с «Трактором».
Во многом определяющим стал неожиданный разгром в Челябинске, учинённый подопечными Ильи Воробьёва сопернику день назад — 6:0. После него они получили шанс закрыть серию в домашних стенах.
Коллектив Анвара Гатиятулина вынужден был рисковать и раскрываться. Впрочем, свою единственную победу в противостоянии они одержали именно в Магнитогорске. А потому у них сохранялась надежда на повторение этого результата.
Гости ожидаемо с первых минут завладели инициативой. Они пытались быстро проходить центральную зону и при любой возможности набрасывали шайбу на пятак в надежде на подправление. В дебюте Василию Кошечкину пришлось как следует потрудиться. В итоге до перерыва он совершил десять сейвов и ни разу не пропустил.
Порой на стороне «Металлурга» оказывалось везение. Например, Вячеслав Основин после передачи от лицевой из убойной позиции чудом не попал в створ. Хватало и неприятных щелчков от бортов, где челябинцы получали больше свободы.
Однако постепенно хозяева приноровились к игре соперника, и ход матча стал напоминать предыдущий. «Трактор» шёл вперёд, а подопечные Ильи Воробьёва отвечали опаснейшими контратаками. Раз за разом им удавалось в пару длинных пасов убегать к чужим воротам. Команда всегда была готова воспользоваться малейшей ошибкой.
И на 13-й минуте оппонента наказал Максим Карпов. Лоуренс Пилут отправился в сольный проход и потерял шайбу в чужой зоне. Ярослав Хабаров тут же выполнил великолепную разрезающую передачу на ход нападающему, который уверенно реализовал выход один на один и отметился третьим голом в плей-офф.
Пропустив, «Трактор» вынужден был раскрываться ещё сильнее, чем пользовались хозяева. В оставшееся до перерыва время они вполне могли увеличить преимущество. А по броскам «Магнитка» в итоге превзошла соперника — 14:10. Но благодаря Роману Виллу челябинцы остались в игре. Чего стоит хотя бы сейв чеха блином после щелчка Карпова в ближний угол.
Во втором периоде ход матча изменился несильно. «Трактор» продолжал атаковать, а «Металлург» отвечал куда более острыми контратаками. Однако хозяева, как и до перерыва, не могли похвастать хорошей реализацией. Будь они чуть точнее, и интрига бы умерла задолго до финальной сирены.
Регулярно выручал партнёров и поймавший кураж Вилл. Так, он не позволил Андрею Чибисову реализовать выход один на один, перекрыв ближний угол. Затем чех поймал шайбу в ловушку после выстрела Анатолия Никонцева из левого круга вбрасывания. Порой подопечным Воробьёва не хватало удачи. Например, Брендан Лайпсик чудом не попал в дальний угол из убойной позиции. В целом команда продолжала надёжно действовать в обороне и регулярно организовывала быстрые атаки. Гости допускали непростительные разрывы между линями.
Тем неожиданнее стал их гол на 34-й минуте. Челябинцы прижали уставшую смену соперников к воротам и довели дело до результативного броска. Никита Тертышный мощно щёлкнул от синей линии, а Виталий Кравцов после сейва Кошечкина отправил снаряд в пустые ворота. Тут же «Металлург» из-за удаления Чибисова остался в меньшинстве. Но реализовать большинство гостям не удалось. Более того Денис Зернов в контрвыпаде чудом не попал в створ после отличной передачи партнёра. А в концовке Пилут в сутолоке на пятаке вынес шайбу почти с линии.
Третий период получился куда более осторожным. Команды понимали, что любая ошибка может стоить слишком дорого и в обороне действовали предельно аккуратно. Однако хоккеисты «Трактора» регулярно допускали нарушения правил и в общей сложности провели в меньшинстве шесть минут. Лишь чудом им удалось не пропустить. Гости сражались самоотверженно и храбро бросались под броски соперников. Продолжал творить чудеса и Вилл. Чего стоит хотя бы его спасение после броска Лайпсика из правого круга. Чех успел переместиться в ближний угол и вытянутой ловушкой отразил шайбу.
В атаке до поры у челябинцев получалось немногое. Не помогло даже удаление Павла Акользина в составе хозяев за удар оппонента по клюшке. Гости бездарно провели две минуты и отметились лишь щелчком Сергея Калинина с неудобной руки в ближний. Кошечкин оказался начеку и не оставил зазора между щитком и штангой.
Однако вторую половину периода коллектив Анвара Гатиятулина провёл активнее. Чувствовалось, команда не хочет доводить дело до овертайма, где ценность любой помарки возрастала кратно. Гости пытались набрасывать шайбу на пятак в надежде на подставленную клюшку или ошибку Кошечкина. Но Василий на последнем рубеже действовал надёжно.
Казалось, овертайма не избежать. В результате развязка противостояния получилась абсолютно невероятной. В концовке «Металлург» прижал уставшего оппонента к воротам. Ещё пару сейвов записал себе в актив Вилл. И когда наступление хозяев практически заглохло, «Трактор» пропустил.
Григорий Дронов решился на бесперспективный бросок от левого борта. Вратарь, который до того не раз выручал партнёров в более сложных ситуациях, толком не увидел момента, и шайба, срикошетив от его ноги, спланировала Роману за спину. До сирены оставалось всего 15 секунд, и шансов спастись у «Трактора» практически не было. Челябинцы сняли вратаря, но проиграли вбрасывание в центральной зоне и даже не сумели довести дело до броска.
Таким образом, магнитогорцы в пяти матчах обеспечили себе победу малой кровью и пробились в финал Кубка Гагарина. Теперь они постараются в третий раз в истории завоевать трофей в противостоянии с ЦСКА или СКА.