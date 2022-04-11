Бросок Дронова и рикошет от Вилла: «Металлург» за 15 секунд до конца вырвал победу у «Трактора» и вышел в финал КХЛ

«Металлург» одержал победу над «Трактором» со счётом 2:1 в пятом матче серии и вышел в финал плей-офф КХЛ. В первых двух периодах команды обменялись голами. На шайбу Максима Карпова челябинцы ответили точным броском Виталия Кравцова. Развязка же наступила за 15 секунд до финальной сирены. После щелчка Григория Дронова от левого борта шайба рикошетом от ноги Романа Вилла по невероятной траектории залетела в сетку.

Если на Западе финальная серия грозит затянуться на максимально возможные семь встреч, на Востоке всё могло закончиться гораздо раньше. 11 апреля «Металлург» имел великолепную возможность поставить точку в противостоянии с «Трактором».

Во многом определяющим стал неожиданный разгром в Челябинске, учинённый подопечными Ильи Воробьёва сопернику день назад — 6:0. После него они получили шанс закрыть серию в домашних стенах.

Коллектив Анвара Гатиятулина вынужден был рисковать и раскрываться. Впрочем, свою единственную победу в противостоянии они одержали именно в Магнитогорске. А потому у них сохранялась надежда на повторение этого результата.

Гости ожидаемо с первых минут завладели инициативой. Они пытались быстро проходить центральную зону и при любой возможности набрасывали шайбу на пятак в надежде на подправление. В дебюте Василию Кошечкину пришлось как следует потрудиться. В итоге до перерыва он совершил десять сейвов и ни разу не пропустил.

Порой на стороне «Металлурга» оказывалось везение. Например, Вячеслав Основин после передачи от лицевой из убойной позиции чудом не попал в створ. Хватало и неприятных щелчков от бортов, где челябинцы получали больше свободы.

Однако постепенно хозяева приноровились к игре соперника, и ход матча стал напоминать предыдущий. «Трактор» шёл вперёд, а подопечные Ильи Воробьёва отвечали опаснейшими контратаками. Раз за разом им удавалось в пару длинных пасов убегать к чужим воротам. Команда всегда была готова воспользоваться малейшей ошибкой.

И на 13-й минуте оппонента наказал Максим Карпов. Лоуренс Пилут отправился в сольный проход и потерял шайбу в чужой зоне. Ярослав Хабаров тут же выполнил великолепную разрезающую передачу на ход нападающему, который уверенно реализовал выход один на один и отметился третьим голом в плей-офф.

Пропустив, «Трактор» вынужден был раскрываться ещё сильнее, чем пользовались хозяева. В оставшееся до перерыва время они вполне могли увеличить преимущество. А по броскам «Магнитка» в итоге превзошла соперника — 14:10. Но благодаря Роману Виллу челябинцы остались в игре. Чего стоит хотя бы сейв чеха блином после щелчка Карпова в ближний угол.

Во втором периоде ход матча изменился несильно. «Трактор» продолжал атаковать, а «Металлург» отвечал куда более острыми контратаками. Однако хозяева, как и до перерыва, не могли похвастать хорошей реализацией. Будь они чуть точнее, и интрига бы умерла задолго до финальной сирены.

Регулярно выручал партнёров и поймавший кураж Вилл. Так, он не позволил Андрею Чибисову реализовать выход один на один, перекрыв ближний угол. Затем чех поймал шайбу в ловушку после выстрела Анатолия Никонцева из левого круга вбрасывания. Порой подопечным Воробьёва не хватало удачи. Например, Брендан Лайпсик чудом не попал в дальний угол из убойной позиции. В целом команда продолжала надёжно действовать в обороне и регулярно организовывала быстрые атаки. Гости допускали непростительные разрывы между линями.

Тем неожиданнее стал их гол на 34-й минуте. Челябинцы прижали уставшую смену соперников к воротам и довели дело до результативного броска. Никита Тертышный мощно щёлкнул от синей линии, а Виталий Кравцов после сейва Кошечкина отправил снаряд в пустые ворота. Тут же «Металлург» из-за удаления Чибисова остался в меньшинстве. Но реализовать большинство гостям не удалось. Более того Денис Зернов в контрвыпаде чудом не попал в створ после отличной передачи партнёра. А в концовке Пилут в сутолоке на пятаке вынес шайбу почти с линии.

Третий период получился куда более осторожным. Команды понимали, что любая ошибка может стоить слишком дорого и в обороне действовали предельно аккуратно. Однако хоккеисты «Трактора» регулярно допускали нарушения правил и в общей сложности провели в меньшинстве шесть минут. Лишь чудом им удалось не пропустить. Гости сражались самоотверженно и храбро бросались под броски соперников. Продолжал творить чудеса и Вилл. Чего стоит хотя бы его спасение после броска Лайпсика из правого круга. Чех успел переместиться в ближний угол и вытянутой ловушкой отразил шайбу.

В атаке до поры у челябинцев получалось немногое. Не помогло даже удаление Павла Акользина в составе хозяев за удар оппонента по клюшке. Гости бездарно провели две минуты и отметились лишь щелчком Сергея Калинина с неудобной руки в ближний. Кошечкин оказался начеку и не оставил зазора между щитком и штангой.

Однако вторую половину периода коллектив Анвара Гатиятулина провёл активнее. Чувствовалось, команда не хочет доводить дело до овертайма, где ценность любой помарки возрастала кратно. Гости пытались набрасывать шайбу на пятак в надежде на подставленную клюшку или ошибку Кошечкина. Но Василий на последнем рубеже действовал надёжно.

Казалось, овертайма не избежать. В результате развязка противостояния получилась абсолютно невероятной. В концовке «Металлург» прижал уставшего оппонента к воротам. Ещё пару сейвов записал себе в актив Вилл. И когда наступление хозяев практически заглохло, «Трактор» пропустил.

Григорий Дронов решился на бесперспективный бросок от левого борта. Вратарь, который до того не раз выручал партнёров в более сложных ситуациях, толком не увидел момента, и шайба, срикошетив от его ноги, спланировала Роману за спину. До сирены оставалось всего 15 секунд, и шансов спастись у «Трактора» практически не было. Челябинцы сняли вратаря, но проиграли вбрасывание в центральной зоне и даже не сумели довести дело до броска.

Таким образом, магнитогорцы в пяти матчах обеспечили себе победу малой кровью и пробились в финал Кубка Гагарина. Теперь они постараются в третий раз в истории завоевать трофей в противостоянии с ЦСКА или СКА.