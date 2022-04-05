Три очка Яруллина, дубль Ткачёва и шедевр Лайпсика: как «Трактор» сравнял счёт в серии с «Металлургом» в Кубке Гагарина

Челябинский «Трактор» одержал выездную победу над «Металлургом» во втором матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 6:4, причём шесть шайб пришлось на второй период. Защитник гостей Альберт Яруллин отметился голом и двумя передачами в своей 500-й игре в лиге, а Владимир Ткачёв дважды поразил ворота Василия Кошечкина. В свою очередь, хозяева дважды отличились в неравных составах. В частности, Брендан Лайпсик эффектным кистевым броском застал врасплох Романа Вилла, совершившего в этом матче 35 сейвов.

Для «Трактора» второй матч с «Металлургом» обещал стать во многом определяющим. За свою историю челябинцы семь раз уступали в двух стартовых встречах серии плей-офф КХЛ и лишь дважды сумели перехватить инициативу и выйти в следующий раунд. Правда, эти свершения были датированы сезоном-2012/13 — самым успешным в истории клуба. Тогда «медведи» совершили камбэки в противостояниях с «Барысом» и «Ак Барсом» и впервые вышли в финал Кубка Гагарина. Однако завоевать трофей не смогли. В дуэли с московским «Динамо» подопечные Валерия Белоусова также отдали две первые игры, но переломить ход серии им было не суждено. В итоге они капитулировали — 2:4.

Один из главных вопросов перед отчётным матчем заключался в том, рискнёт ли команда Анвара Гатиятулина изменить своему фирменному закрытому стилю и сыграть первым номером. В предыдущей встрече они подкараулили две грубейшие ошибки соперников, но в остальное время смотрелись достаточно блёкло, а серьёзные проблемы «Магнитке» смогли создать лишь в самой концовке. Тогда главный тренер выпустил на лёд шестого полевого хоккеиста и тем самым организовал навал на ворота Василия Кошечкина.

И с самого начала второго матча стало ясно, что «Трактор» не намерен с ходу раскрываться и отступать от своей философии. Если Роман Вилл за первые десять минут совершил восемь сейвов, то его коллеге ни разу не пришлось вступать в игру. Всё шло к тому, что стартовый период получится предельно односторонним, но на помощь челябинцам пришёл Григорий Дронов. Ассистент капитана «Металлурга» заработал необязательное удаление за подножку и дал спецбригадам соперника поупражняться в реализации большинства. И хотя застать Кошечкина врасплох не удалось, определённые проблемы для хозяев были созданы.

Первый период получился не самым богатым на события и не отметился ни одним голом, однако второй игровой отрезок стал достойной компенсацией. Джош Карри и Сергей Телегин устроили кровопролитную драку на льду, а за воротами команд шесть раз загорался красный свет, причём четырежды — за хозяйскими.

«Трактор» внезапно взвинтил темп и принялся раз за разом находить бреши в обороне «Металлурга» — самой слабой среди действующих участников Кубка Гагарина. При этом особенно усердствовал Альберт Яруллин, проводивший 500-й матч в КХЛ. Защитник помог отличиться Сергею Калинину и принял участие в первой шайбе Владимира Ткачёва в нынешнем плей-офф, а также забросил сам. Экс-хоккеист «Ак Барса» получил передачу на синей линии и мощнейшим щелчком прошил сетку. В итоге без его участия в этом периоде забил лишь Кирилл Капустин, подоспевший на добивание.

Если у «Трактора» солировали Яруллин, Калинин и вездесущий Лоуренс Пилут, то у «Металлурга» отвечать пытался Андрей Чибисов. На фоне проводившего не самую яркую встречу Брендана Лайпсика российский форвард смотрелся впечатляюще и дважды принял участие в результативных комбинациях. Сначала он помог Анатолию Никонцеву реализовать большинство за удаление Алексея Бывальцева, а затем вывел на ударную позицию Егора Яковлева. Капитан по левому флангу подключился к атаке и расправился с потерявшим ворота Виллом.

Если после второго периода «Металлург» находился в тяжёлом положении, то в начале третьего сложилось впечатление, что интрига умерла окончательно. Чибисов не справился с эмоциями и отправился на скамейку за удар коленом. А подопечные Ильи Воробьёва в очередной раз подтвердили звание самой ненадёжной команды при игре в меньшинстве. Хоккеисты «Трактора» издевательски легко оставили не у дел защитников противника и помогли Ткачёву оформить дубль, спровоцировав замену вратаря у «Магнитки».

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Можно сказать, что решение Воробьёва оправдало себя. Вышедший на лёд Иван Налимов пусть и практически не имел работы до конца матча, но в паре моментов сыграл надёжно и оставил свои ворота в неприкосновенности, подарив партнёрам надежду на камбэк. И тот почти состоялся, причём не без помощи гостей: в середине периода Пилут получил две минуты за симуляцию, а затем Вилл был наказан за затяжку времени, зафиксировав шайбу за пределами вратарской площади. И «Металлург» воспользовался шансами. Выход шестого полевого хоккеиста дважды оказался оправданным и помог сократить отставание до минимума.

Сначала голом отметился Лайпсик, а затем отличился Голдобин (правда, к тому моменту штрафное время уже истекло). Причём «выстрел» канадца из круга вбрасывания получился особо впечатляющим. Вилл среагировал и закрыл собой практически половину створа, оставив лишь небольшую щель в верхнем углу. Но именно туда попал бывший партнёр Александра Овечкина по «Вашингтону».

Челябинцы немного поплыли, их оппоненты всеми силами пошли вперёд и имели ещё не одну возможность перевести встречу в овертайм. Самую явную из них упустил всё тот же Голдобин — форвард атаковал из выгодной позиции, но Вилл чудесным образом успел переместиться в противоположный угол. Забегая вперёд, в общей сложности чешский голкипер совершил 35 сейвов и стал одним из главных героев этого матча.

У Воробьёва не оставалось иного выбора, кроме как вновь обращаться к услугам шестого полевого, но на этот раз момент был выбран не лучшим образом. Налимов покинул ворота, когда шайба ещё находилась в зоне магнитогорцев, а Карпов крайне неудачно исполнил пас на Линуса Хульстрёма. Лучший бомбардир «Трактора» в плей-офф Томаш Гика подарком воспользовался и поразил пустой створ. Чех прервал сухую серию из трёх матчей и с 12 (5 + 7) очками поднялся на второе место в гонке бомбардиров турнира. Выше него находится только нападающий СКА Андрей Кузьменко (7 + 6). Подопечные Гатиятулина взяли верх и сравняли счёт в серии.