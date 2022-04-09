Искусство реализации: как «Металлург» на выезде разгромил «Трактор» и приблизился к выходу в финал Кубка Гагарина

«Металлург» разгромил «Трактор» в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 6:0, а гости реализовали треть бросков по чужим воротам. Главными героями вечера стали канадцы Брендан Лайпсик и Филипп Майе, набравшие по три очка, а также голкипер гостей Василий Кошечкин, совершивший 24 сейва. Таким образом, магнитогорцы повели 3-1 в противостоянии и уже в следующем матче могут оформить выход в финал.

В преддверии четвёртого матча между «Трактором» и «Металлургом» ничто не предвещало разгрома. В предыдущих встречах команды показали, что достойны друг друга, а явного преимущества нет ни у кого.

Лишь в одной игре из трёх болельщики стали свидетелями победы с разницей в две шайбы. В Магнитогорске гости неожиданно оказались сильнее — 6:4. В других верх брали подопечные Ильи Воробьёва — 3:2, 2:1.

В субботу же фаворитом считался скорее коллектив Анвара Гатиятулина. При поддержке домашних трибун он имел великолепную возможность сравнять счёт в серии.

К тому же вернулся в строй лидер хозяев Лукаш Седлак, выбывший из строя после жёсткого силового приёма со стороны капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина. Казалось, с чехом атака «Трактора» должна засверкать.

Однако нападающий не только не справился со своими непосредственными обязанностями, но и стал одним из главных антигероев. Вместо того чтобы забрасывать шайбы, он совершал грубые ошибки, которые завершались голами. В результате форвард показал один из худших показателей полезности (-3).

Удивительная статистика: в первом периоде «Магнитка» отличилась трижды, и во всех трёх случаях не лучшим образом действовал Седлак. На десятой минуте он потерял шайбу в нейтральной зоне, и соперник сразу этим воспользовался. Гости организовали стремительную контратаку, и Максим Карпов великолепной передачей вывел на ворота Дениса Зернова.

Затем Лукаш отдал неточный пас на партнёра и вновь позволил «Металлургу» убежать вперёд. На этот раз Николай Голдобин из левого круга вбрасывания нанёс щелчок точно в дальнюю девятку с рикошетом от стойки. Пожалуй, винить в произошедшем Романа Вилла сложно.

Наконец, незадолго до перерыва Седлак провёл неудачный силовой приём и не успел вернуться в свою зону, а Лайпсик, до того ассистировавший партнёру, отличился самостоятельно — 3:0. Неудивительно, что Воробьёв после финальной сирены именно хорошую реализацию моментов в первом периоде назвал одной из главных составляющих успеха.

«Потом ребята всё заблокировали, а Василий Кошечкин показал свою игру. Парням попало прилично, но они — герои», — хвалил подопечных специалист.

Такого провала в дебюте в Челябинске явно не ждали. Причём «Трактор» владел преимуществом и показал не худший хоккей. В первом периоде команда нанесла девять бросков против семи у соперника, а по итогам матча обеспечила себе ещё более уверенное преимущество в данном компоненте — 29:19.

Но удача напрочь отвернулась от хозяев. Несколько раз они попадали в штанги. Например, Виталий Кравцов упустил стопроцентный момент при счёте 0:0. Он не сумел реализовать выход один на один. Забей форвард, и всё могло пойти иначе.

«Наверное, нам надо оставаться более сконцентрированными в завершении и при последних передачах. Тут нет смысла пенять на невезение. Конечно, пропускать шесть шайб — много», — посетовал Гатиятулин.

Великолепный матч провёл и Кошечкин, который отыграл на ноль, совершил 24 сейва и в концовке уступил место на льду Ивану Налимову. За оставшиеся восемь минут тот также не пропустил.

Полностью сработала ставка гостей на контратаки. Они раз за разом наказывали оппонентов за малейшие ошибки и реализовали практически все моменты. Не выручал и Вилл. Он стал главным героем предыдущей игры, пропустив лишь раз, но в субботу не справился со своей задачей. Даже удивительно, что тренерский штаб не поменял чеха на Эмиля Гарипова.

«Вилл играл на своём уровне. Тут больше ошибки в обороне повлияли. У нас есть время разобраться и подготовиться к следующему матчу», — отметил Гатиятулин после финальной сирены.

Грубые помарки хозяева действительно допускали регулярно. Например, на старте второго периода они не разобрались при смене состава в меньшинстве и пропустили четвёртую шайбу. Линус Хультстрём выполнил великолепную передачу через всю площадку, а Карпов вновь выступил в роли ассистента, выведя на завершающий бросок Филиппа Майе.

Наконец, в заключительной 20-минутке «Трактор» добили Линус Виделль и Лайпсик. Легионеры «Металлурга» в целом провели великолепный матч. Так, Лайпсик оформил дубль, набрал три очка по системе «гол + пас» и с восемью голами вышел в лидеры гонки снайперов плей-офф. Столько же добавил себе в актив Майе, который в списке лучших бомбардиров турнира догнал Никиту Гусева из СКА. У обоих хоккеистов по 15 очков. Всего на одно от них отстают Лайпсик и Голдобин.

Также для «Металлурга» данная победа — самая крупная в текущем сезоне Кубка Гагарина, тогда как «Трактор» впервые потерпел разгромное поражение и оказался на грани вылета из турнира. В следующем матче, который состоится 11 апреля в Магнитогорске, подопечные Воробьёва имеют отличную возможность поставить точку в противостоянии.