Тренер «Металлурга» — о третьем матче с «Трактором»: бразильского хоккея не получилось

Короткая ссылка
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат третьего матча 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским «Трактором».
Тренер «Металлурга» — о третьем матче с «Трактором»: бразильского хоккея не получилось
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Бразильского хоккея сегодня не получилось. У нас была задача забить на гол больше. Рады, что выиграли. Готовимся к следующему матчу. Мы не совсем сыграли сегодня в свой хоккей. Результат есть, значит, правильно что-то сделали», — цитирует Воробьёва РИА Новости.

По словам тренера «Металлурга», он пока не строил планов на следующий матч.

«Дайте с этой игры выдохнуть. Сейчас посмотрим видео. Поймём, что делать дальше», — сказал он.

Игра, которая прошла на Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Воробьёва.

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 2:1 в пользу клуба из Магнитогорска.

Следующий матч пройдёт 9 апреля в Челябинске.

Ранее Олег Матыцин поделился впечатлениями от третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить