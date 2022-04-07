Тренер «Металлурга» — о третьем матче с «Трактором»: бразильского хоккея не получилось

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат третьего матча 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским «Трактором».

«Бразильского хоккея сегодня не получилось. У нас была задача забить на гол больше. Рады, что выиграли. Готовимся к следующему матчу. Мы не совсем сыграли сегодня в свой хоккей. Результат есть, значит, правильно что-то сделали», — цитирует Воробьёва РИА Новости.

По словам тренера «Металлурга», он пока не строил планов на следующий матч.

«Дайте с этой игры выдохнуть. Сейчас посмотрим видео. Поймём, что делать дальше», — сказал он.

Игра, которая прошла на Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Воробьёва.

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 2:1 в пользу клуба из Магнитогорска.

Следующий матч пройдёт 9 апреля в Челябинске.

Ранее Олег Матыцин поделился впечатлениями от третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА.