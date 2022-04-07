«Металлург» одержал волевую победу над «Трактором» в матче 1/2 финала плей-офф КХЛ
- РИА Новости
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Игра, которая прошла на «Арене Трактор имени Валерия Белоусова», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.
В составе «Металлурга» шайбы забросили Ярослав Хабаров (48-я минута) и Николай Голдобин (50-я). У «Трактора» отличился Никита Тертышный (23-я).
Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 2:1 в пользу команды из Магнитогорска.
Следующий матч пройдёт 9 апреля в Челябинске.
Ранее Олег Матыцин поделился впечатлениями от третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА.