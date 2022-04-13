Крикунов высказался о полуфинальной серии плей-офф между ЦСКА и СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказал мнение, что полуфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и петербургским СКА является украшением всего турнира.

«Эту серию можно назвать украшением плей-офф, обе команды хорошо играют. Они показывают равную игру, поэтому счёт в серии 3-3. Это противостояние достойно финала Кубка Гагарина, но у нас такие правила, что в финале играют победители Восточной и Западной конференций», — цитирует Крикунова ТАСС.

Напомним, что 12 апреля проходила полуфинальная встреча Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 3-3.

Финалист определится в следующем матче, который пройдёт 14 апреля в Санкт-Петербурге.

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