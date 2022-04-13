Фетисов назвал хоккей спортом номер один в России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что хоккей в России популярнее футбола.

«Спорт номер один в России? Хоккей, естественно. Не веду статистику, но, на мой взгляд, хоккей намного популярнее футбола в России», — цитирует Фетисова Sport24.

Он отметил, что российский хоккей обладает колоссальной историей, победными традициями и большим количеством великих представителей этого вида спорта.

«У нас огромное количество хоккейных мегазвезд, наши сборные достигали великих побед. То, что страна северная, не имеет никакого значения. Поэтому хоккей в России любят больше, мне кажется», — заключил Фетисов.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что биатлон популярнее, чем футбол и хоккей.