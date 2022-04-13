Фетисов назвал хоккей спортом номер один в России

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что хоккей в России популярнее футбола.
Фетисов назвал хоккей спортом номер один в России
  • Gettyimages.ru
  • © JohnAlexandr

«Спорт номер один в России? Хоккей, естественно. Не веду статистику, но, на мой взгляд, хоккей намного популярнее футбола в России», — цитирует Фетисова Sport24.

Он отметил, что российский хоккей обладает колоссальной историей, победными традициями и большим количеством великих представителей этого вида спорта.

«У нас огромное количество хоккейных мегазвезд, наши сборные достигали великих побед. То, что страна северная, не имеет никакого значения. Поэтому хоккей в России любят больше, мне кажется», — заключил Фетисов.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что биатлон популярнее, чем футбол и хоккей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить