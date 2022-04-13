СЭ: Тюркин покинул пост гендиректора «Динамо»

Михаил Тюркин покинул должность генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.

54-летний специалист с 2010 года был президентом хоккейного клуба, а в 2012-м был переведён на должность вице-президента бело-голубых.

Напомним, что в 2016 году Тюркин покинул «Динамо» после шести лет работы и в 2021 на заседании общего собрания учредителей московского клуба был утверждён на пост генерального директора.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о поражении бело-голубых в серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги от столичного ЦСКА (6:3).