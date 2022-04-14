ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина

Короткая ссылка
Московский ЦСКА одержал победу над СКА в седьмом матче серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершилась со счётом 3:0 в пользу ЦСКА.

Забитыми шайбами в составе победителей дважды отметился Сергей Плотников, Константин Окулов — одной.

Таким образом, победителями седьмого матча Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022 стали красно-синие. Они сыграют с «Металлургом» в финальной серии турнира.

Ранее сообщалось, что российский нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить