ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина

Московский ЦСКА одержал победу над СКА в седьмом матче серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершилась со счётом 3:0 в пользу ЦСКА.

Забитыми шайбами в составе победителей дважды отметился Сергей Плотников, Константин Окулов — одной.

Таким образом, победителями седьмого матча Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022 стали красно-синие. Они сыграют с «Металлургом» в финальной серии турнира.

Ранее сообщалось, что российский нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ.