ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершилась со счётом 3:0 в пользу ЦСКА.
Забитыми шайбами в составе победителей дважды отметился Сергей Плотников, Константин Окулов — одной.
Таким образом, победителями седьмого матча Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022 стали красно-синие. Они сыграют с «Металлургом» в финальной серии турнира.
Ранее сообщалось, что российский нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ.