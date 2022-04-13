«Салават Юлаев» продлил контракт с Кадейкиным и двумя другими хоккеистами клуба

Генеральный директор уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов рассказал о продлении соглашений с нападающими Александром Кадейкиным и Сергеем Шмелёвым, а также с защитником Евгением Бирюковым.

«Мы подписали новые контракты с Кадейкиным, Шмелёвым, Бирюковым. Есть основание (полагать. — RT), что защитная линия у нас останется», — цитирует Баширова ТАСС.

Он подчеркнул, что вопрос о переходе защитника Динара Хафизуллина в «Ак Барс» пока не является решённым, клуб ждёт решение от игрока.

Гендиректор уфимской команды также заявил, что команда сохранит нападающего Степана Санникова, однако расстанется с вратарём Александром Шарыченковым.

Ранее Баширов рассказал, когда уфимский клуб объявит имя нового главного тренера.