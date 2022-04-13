Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал, когда клуб объявит имя нового главного тренера

Короткая ссылка
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, когда уфимский клуб объявит имя нового главного тренера.
Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал, когда клуб объявит имя нового главного тренера
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Сейчас мы ведём работу по назначению главного тренера, эта работа в завершающей стадии. Возможно, в ближайшие два дня мы всё сообщим», — цитирует Баширова «Чемпионат».

По его словам, в клубе до конца надеялись на то, что Томи Лямся продолжит работу с командой.

«Мы были готовы продолжать и сделали соответствующее предложение. Томи взял паузу на неделю, и ровно в срок он сказал то, что сказал сейчас: пока он не может работать в связи с ситуацией в мире», — добавил Баширов.

Напомним, что с 2017 по 2020 год финский специалист входил в тренерский штаб уфимцев, а затем возглавил команду. Ему удавалось дважды доводить «Салават» до четвертьфинала Кубка Гагарина.

Ранее Лямся объявил о своём уходе с поста главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить