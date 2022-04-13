Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал, когда клуб объявит имя нового главного тренера
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«Сейчас мы ведём работу по назначению главного тренера, эта работа в завершающей стадии. Возможно, в ближайшие два дня мы всё сообщим», — цитирует Баширова «Чемпионат».
По его словам, в клубе до конца надеялись на то, что Томи Лямся продолжит работу с командой.
«Мы были готовы продолжать и сделали соответствующее предложение. Томи взял паузу на неделю, и ровно в срок он сказал то, что сказал сейчас: пока он не может работать в связи с ситуацией в мире», — добавил Баширов.
Напомним, что с 2017 по 2020 год финский специалист входил в тренерский штаб уфимцев, а затем возглавил команду. Ему удавалось дважды доводить «Салават» до четвертьфинала Кубка Гагарина.
Ранее Лямся объявил о своём уходе с поста главного тренера.