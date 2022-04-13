Финский специалист Лямся покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Финн Томи Лямся объявил о своём уходе с поста главного тренера уфимского «Салавата Юлаева», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Очень сложно продолжать, мы знаем ситуацию в мире. Есть небольшой промежуток времени, чтобы проанализировать всё», — цитирует Лямсю ТАСС.

По его словам, ему было приятно проработать пять лет в клубе, однако остаться он не может.

«Думаю, «Салават» сделает заявление по поводу тренера, но мне в этой ситуации сложно продолжать работу», — добавил специалист.

С 2017 по 2020 год Лямся входил в тренерский штаб уфимцев, а затем возглавил команду. Ему удавалось дважды доводить «Салават» до четвертьфинала Кубка Гагарина.

Ранее капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался об уходе легионеров из команды.