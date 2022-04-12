Григоренко: сегодняшний матч со СКА был похож на олимпийский по степени ответственности

Российский нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу команды в шестом матче серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА (3:1).

«Для нас уже сегодняшний матч был похож на олимпийский по степени ответственности. У них было право на ошибку, у нас нет. В таких матчах всегда накал серьёзный», — цитирует Григоренко пресс-служба КХЛ.

По словам хоккеиста, его команда старалась действовать первым номером и больше угрожать воротам.

Напомним, что нападающий москвичей оформил дубль и вышел на первое место по голам за клуб в истории КХЛ. ЦСКА сравнял счёт в серии — 3-3. Финалист определится в следующем матче, который пройдёт 14 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее нападающий СКА Никита Гусев прокомментировал итоги шестого матча серии полуфинального раунда плей-офф КХЛ с московским ЦСКА.