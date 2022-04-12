Гусев: седьмой матч против ЦСКА сравним с финалом Олимпиады

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Нападающий санкт-петербургского СКА Никита Гусев прокомментировал итоги шестого матча серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА (1:3).
Гусев: седьмой матч против ЦСКА сравним с финалом Олимпиады
  • РИА Новости

«Седьмой матч — одна из самых интересных вещей в хоккее. Сравнимо с финалом Олимпиады. Тут уже нет никаких оправданий, надо сделать всё и даже немного больше», — цитирует Гусева сайт КХЛ.

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 3-3. Финалист определится в следующем матче, который пройдёт 14 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее Сергей Фёдоров прокомментировал победу ЦСКА в шестом матче серии со СКА.

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