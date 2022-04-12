Сергей Фёдоров прокомментировал победу ЦСКА в шестом матче серии со СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги шестого матча серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА (3:1).

«Рад за ребят, выдержали давление подготовки к матчу, сам матч. Немного добавили во втором, хотя в третьем сыграли, как просили. Ребят — с победой! Ребята из СКА тоже показали определённый уровень. Слаженная команда, много мастерства», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 3:3. Финалист определится в следующем матче, который пройдёт 14 апреля в Санкт-Петербурге.

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