Ротенберг: без поражений не бывает побед, это хоккей
- РИА Новости
«Мы можем играть намного лучше и ярче, эмоции нужно достать. Думаю, дома родные стены помогут достать необходимые эмоции. Без поражений не бывает побед, это хоккей. Седьмой матч — это лучшее, что может быть в хоккее», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 3:3. Финалист определится в следующем матче, который пройдёт 14 апреля в Санкт-Петербурге.
Ранее Михаил Григоренко побил рекорд Александра Радулова и стал лучшим снайпером ЦСКА в истории КХЛ.