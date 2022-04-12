Ротенберг: без поражений не бывает побед, это хоккей

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг подвёл итоги шестого матча серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА (1:3).
Ротенберг: без поражений не бывает побед, это хоккей
  • РИА Новости

«Мы можем играть намного лучше и ярче, эмоции нужно достать. Думаю, дома родные стены помогут достать необходимые эмоции. Без поражений не бывает побед, это хоккей. Седьмой матч — это лучшее, что может быть в хоккее», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 3:3. Финалист определится в следующем матче, который пройдёт 14 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее Михаил Григоренко побил рекорд Александра Радулова и стал лучшим снайпером ЦСКА в истории КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить