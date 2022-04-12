Ротенберг: без поражений не бывает побед, это хоккей

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг подвёл итоги шестого матча серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА (1:3).

«Мы можем играть намного лучше и ярче, эмоции нужно достать. Думаю, дома родные стены помогут достать необходимые эмоции. Без поражений не бывает побед, это хоккей. Седьмой матч — это лучшее, что может быть в хоккее», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 3:3. Финалист определится в следующем матче, который пройдёт 14 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее Михаил Григоренко побил рекорд Александра Радулова и стал лучшим снайпером ЦСКА в истории КХЛ.