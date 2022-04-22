«Металлург» обыграл ЦСКА в третьем матче финальной серии КХЛ
- РИА Новости
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:0.
В составе «Металлурга» дубль оформил Брендан Лайпсик, ещё по одному разу отличились Линус Виделль и Егор Яковлев.
Магнитогорский клуб дважды являлся обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 годах. Красно-синие выиграли трофей в 2019 году.
Четвёртая игра между командами состоится 24 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».
Ранее бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трёх игроков.