«Металлург» обыграл ЦСКА в третьем матче финальной серии КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина.
«Металлург» обыграл ЦСКА в третьем матче финальной серии КХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:0.

В составе «Металлурга» дубль оформил Брендан Лайпсик, ещё по одному разу отличились Линус Виделль и Егор Яковлев.

Магнитогорский клуб дважды являлся обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 годах. Красно-синие выиграли трофей в 2019 году.

Четвёртая игра между командами состоится 24 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трёх игроков.

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