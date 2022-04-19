Плющев высказался о возможном сокращении лимита на легионеров в КХЛ

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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с пяти до трёх игроков.
Плющев высказался о возможном сокращении лимита на легионеров в КХЛ
  • РИА Новости

«Три или пять — особой разницы нет, главное, какие это будут легионеры. Сейчас по пять легионеров — и не знаешь, что это за иностранные игроки и с чем их едят», — цитирует Плющева ТАСС.

По его словам, чтобы создавать конкуренцию, надо уметь тренировать хоккеистов и резерв, который в будущем будет наступать на пятки старшим товарищам.

«Легионеры получали заведомо те места, которые были оговорены в контракте, на лавочке они почти не сидели, если только травм не было, поэтому к конкуренции они не имеют никакого отношения», — добавил Плющев.

Напомним, что ЦСКА в Магнитогорске переиграл «Металлург» со счётом 3:1 в первом матче финала КХЛ. Вторая игра серии до четырёх побед пройдёт в Магнитогорске 20 апреля. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что в Министерстве спорта России рассмотрят предложение Федерации хоккея России (ФХР) ужесточить лимит на легионеров в КХЛ.

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