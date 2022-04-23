Каменский: ЦСКА по силам перевернуть серию с «Металлургом» в свою пользу

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Советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский отреагировал на поражение московского ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:0).
Каменский: ЦСКА по силам перевернуть серию с «Металлургом» в свою пользу
  • РИА Новости

«Армейцы могут дать хороший результат. Я уверен, что ЦСКА по силам перевернуть серию в свою пользу. Они ещё в матчах со СКА показали, что у них есть характер», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

По его словам, магнитогорский клуб является атакующей командой, в борьбе с которой нужна концентрация и хорошая оборона.

Напомним, что четвёртый матч красно-синих с «Металлургом» состоится 24 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее главный тренер армейцев Сергей Фёдоров прокомментировал поражение московской команды в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ от «Металлурга».

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