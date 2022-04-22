Дубль Лайпсика и 33 сейва Кошечкина: «Металлург» в гостях разгромил ЦСКА и повёл в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал крупную победу над ЦСКА в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча в Москве завершилась со счётом 4:0. Дубль оформил лучший снайпер плей-офф КХЛ Брендан Лайпсик, ещё по одной шайбе забросили Линус Виделль и Егор Яковлев. При этом одним из главных героев противостояния стал голкипер гостей Василий Кошечкин, отразивший все 33 броска по своим воротам.

В преддверии третьего матча финала Кубка Гагарина было сложно однозначно определить его фаворита. «Металлург» неудачно начал серию и с ходу потерпел поражение на домашнем льду, но затем сделал соответствующие выводы и сравнял счёт. Подопечные Ильи Воробьёва включили максимальные обороты и предложили ЦСКА посоревноваться в открытом хоккее, к чему тот был не готов. В итоге зрители на арене в Магнитогорске стали свидетелями ярчайшего противостояния, включившего в себя 64 броска по воротам, десять из которых стали результативными. И удачливее в этой перестрелке оказались хозяева.

Причём по итогам второй встречи армейцы могли потерять не только уверенность в себе, но и основного голкипера. Уже после финального свистка Иван Федотов показал неприличный жест в адрес соперников, что вполне могло стоить ему участия в ближайших матчах. Представители «Металлурга» обратились в Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ с требованием рассмотреть данный эпизод, но тот принял решение не накладывать санкции на серебряного призёра Олимпиады в Пекине. И это при том, что в прошлогоднем плей-офф за похожие действия был дисквалифицирован Николай Коваленко. Форвард «Локомотива» был вынужден пропустить одну игру, а также выплатить денежный штраф.

«Это два разных эпизода и два разных года совсем… Во-первых, это (момент с Коваленко. — RT) было во время игры, это (жест Федотова. — RT) — после», — заявил «Чемпионату» глава СДК КХЛ Валерий Каменский.

Стоило ожидать, что на домашнем льду подопечные Сергея Фёдорова постараются навязать свой хоккей и сыграть более хладнокровно, но те и не думали смещать акцент в сторону обороны. ЦСКА вновь решил действовать в открытой манере и с первых минут принялся обмениваться скоростными выпадами с «Металлургом». И поначалу даже смотрелся острее. Михаил Григоренко опасно бросил сразу после того, как его партнёр преуспел на «точке», а Павел Карнаухов пробрался на пятак и чуть было не разобрался с Василием Кошечкиным в ближнем бою. Однако ближе всех к голу был Сергей Андронов. Центральный нападающий выиграл позицию на границе вратарской и с неудобной руки пытался попасть в дальний угол, но шайба прокатилась в сантиметрах от штанги.

Всё это время «Металлург» попросту не мог войти в зону противника — три подряд попытки пересечь синюю линию завершились пробросом. Казалось, всё идёт к голу хозяев, но гости внезапно ответили двумя быстрыми атаками. И если с первой попытки Брендан Лайпсик не смог застать Федотова врасплох, то со второй добился своего. Линус Хультстрём отдал великолепную длинную передачу на Филиппа Майе, тот рукой обработал пас и прострелил надвигавшегося на дальнюю штангу соотечественника. Канадец подставил клюшку и в десятый раз отличился в этом плей-офф, оторвавшись от ближайших преследователей в споре снайперов.

Тем не менее это событие не изменило ход игры. Финалисты продолжали отвечать атакой на атаку и имели достаточно шансов огорчить вратарей, но те раз за разом выручали. Сначала Кошечкин не позволил забить Андрею Светлакову и Сергею Плотникову, а затем Федотов помешал Николаю Голдобину приблизиться к Лайпсику по числу заброшенных шайб. На этот раз Майе оказался на левом краю и поперечной передачей вывел на бросок партнёра. Но голкипер успел переместиться из одного угла в другой.

Второй период во многом был похож на первый. За исключением того, что команды заработали шесть минут штрафа на двоих. Но если удаление Тахира Мингачёва и Григория Дронова было обоюдным и не привело к появлению на льду спецбригад, то фол Константина Окулова вполне мог создать проблемы для обороны хозяев. Лучший бомбардир ЦСКА отправился на скамейку за задержку клюшкой, но «Металлург» не использовал эту возможность. Подопечные Воробьёва так и не сумели расположиться в зоне оппонентов и ни разу не заставили Федотова вступить в игру.

В равных составах отличиться могли как те, так и другие, но удача вновь улыбнулась магнитогорцам. В середине периода они зажали москвичей в собственной зоне и второй раз зажгли красный свет за их воротами. Это произошло во многом благодаря активности Егора Яковлева. Защитник совершил слаломный проход по левому краю и не выключился из эпизода, когда не смог поразить ближний угол. Уже спустя пару секунд капитан «Магнитки» исполнил коварный наброс на пятак. Шайба рикошетом от Федотова отскочила к Линусу Виделлю, а тот переправил её в сетку.

В воздухе запахло окончанием сразу двух серий. До настоящего момента ЦСКА ни разу не проигрывал в третьих матчах финала Кубка Гагарина, а «Металлург», напротив, не брал верх. Причём в 2016 году он проиграл именно армейцам, да ещё и в овертайме со счётом 2:3. И хотя тогда всё складывалось по-другому, не было никаких поводов сомневаться в способности москвичей организовать камбэк. Достаточно вспомнить, как подопечные Фёдорова шесть раз поразили ворота СКА по ходу заключительного периода и вырвали победы в третьей встрече полуфинального противостояния.

Предпосылки для повторения этого сюжета были. Сначала всё тот же Карнаухов здорово подставил клюшку под прострел партнёра, а затем Никита Нестеров щёлкнул издали. Но все старания одноклубников перечеркнул Владислав Каменев, проводивший 150-ю встречу в КХЛ. На последних секундах второго игрового отрезка он заработал необязательное удаление, а уже в начале следующего магнитогорцы забили в третий раз. Лайпсик нашёл пасом неприкрытого Яковлева, а тот расправился с Федотовым.

Если этот гол и не деморализовал ЦСКА, то ввёл его в состояние грогги. Хозяева растерялись и уже спустя две с половиной минуты пропустили в четвёртый раз. Потеря в средней зоне привела к тому, что трое хоккеистов «Металлурга» оказались против одного защитника и воспользовались численным превосходством. Голдобин покатил на дальнюю штангу, а Лайпсик оформил второй дубль в плей-офф.

В оставшееся время ЦСКА так и не сумел сократить отставание. Подобие навала позволило хозяевам установить личный рекорд нынешнего финала Кубка Гагарина по броскам за период (13), но огорчить Кошечкина не удалось. Василий совершил 33 сейва и стал одним из главных героев матча.

А в концовке на льду вновь вспыхнули страсти. Даррен Диц своеобразно отреагировал на силовой приём в исполнении Егора Коробкина и сначала толкнул соперника в спину, а затем весьма грубо опустил его на лёд. «Магнитка» получила очередной шанс реализовать большинство, но не смогла пробить вышедшего на замену Федотову Адама Рейдеборна. «Металлург» одержал разгромную победу в гостях и вышел вперёд в серии.