Михайлов: у ЦСКА сегодня не было шансов выиграть в матче с «Металлургом»

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу магнитогорского «Металлурга» в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над ЦСКА (4:0).
Михайлов: у ЦСКА сегодня не было шансов выиграть в матче с «Металлургом»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Команда «Магнитка» подготовилась намного лучше, чем команда ЦСКА. И заслуженно победила. У армейцев сегодня не было шансов выиграть», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

По его словам, армейцы должны провести более тщательную подготовку к следующей игре.

Напомним, что ЦСКА является обладателем Кубка Гагарина 2019 года. «Металлург» в своей истории дважды выигрывал трофей — в 2014 и 2016 годах.

Ранее главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу команды в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ над красно-синими.

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