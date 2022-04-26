Браташ считает, что у ЦСКА низкие шансы переломить ход серии против «Металлурга»

Заслуженный тренер России Олег Браташ предположил, что ЦСКА вряд ли сможет переломить ход финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом».

«ЦСКА в двух домашних матчах не забросил ни одной шайбы, да и шансов для этого имел не так уж и много. Важно, что тактически «Магнитка» переигрывает соперника», — приводит слова Браташа «РБ Спорт».

По его мнению, шанс заключается только в изменении характера игры, а на данный момент у ЦСКА и в обороне много ошибок, и в атаке ничего не получается.

«Мы же помним, что они никогда много не забивали. Реализуют один-два шанса и не дают сыграть сопернику. Сейчас по обоим направлениям проблемы. Пока «Магнитка» переигрывает по всем компонентам», — добавил Браташ.

Напомним, что ЦСКА на своём льду проиграл «Металлургу» (0:1) в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счёт стал 3:1 в пользу «Магнитки».

Следующая игра состоится в Магнитогорске 26 апреля. Начало — в 17:00 мск.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал игру ЦСКА в финале Кубка Гагарина с «Металлургом».