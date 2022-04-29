Михайлов: трудно предугадать, как сложится матч ЦСКА с «Металлургом»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями перед седьмой игрой финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

«Цена седьмого матча «Металлурга» с ЦСКА — Кубок Гагарина. Команды шли к этому весь сезон. Трудно предугадать, как сложится матч. С моей точки зрения, обе команды будут уделять большое внимание обороне, не забывая об атаке», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Также он сказал, что ЦСКА сравняли счёт в серии благодаря мастерству и характеру.

В финале Кубка Гагарина в шестом матче серии красно-синие в Москве обыграли «Металлург» со счётом 2:1, восстановив равенство в серии — 3:3. Решающая встреча пройдёт в Магнитогорске 30 апреля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями перед матчем ЦСКА с «Металлургом».