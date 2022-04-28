Две передачи Плотникова, соло Чибисова и грубость Карри: ЦСКА победил «Металлург» и сравнял счёт в финале Кубка Гагарина

ЦСКА на своём льду взял верх над «Металлургом» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Одним из главных действующих лиц стал форвард хозяев Сергей Плотников, который с разницей в десять минут помог отличиться Владиславу Каменеву и Михаилу Григоренко. Магнитогорцам удалось лишь сократить разницу в счёте благодаря точному броску Андрея Чибисова, который поразил ворота Ивана Федотова после сольного прохода. При этом в начале третьего периода подопечные Ильи Воробьёва лишились центрального нападающего Джоша Карри, получившего «5 + 20» за удар в голову Класу Дальбеку.

Обидное поражение в овертайме пятого матча решающей серии плей-офф КХЛ поставило «Металлург» в непростое положение. Чтобы не позволить противостоянию окончательно затянуться, подопечным Ильи Воробьёва было необходимо обыгрывать ЦСКА на его площадке и прерывать не самую приятную традицию. Ведь ранее они ни разу не побеждали в шестой встрече финала Кубка Гагарина. В 2014 магнитогорцы уступили пражскому «Льву», а два года спустя не смогли справиться с московскими армейцами. Да, в обоих случаях им в итоге удалось завоевать трофей, но вряд ли хоккеисты хотели проходить через нервотрёпку решающего противостояния.

Не был заинтересован в этом и тренер гостей, решивший немного перекроить состав перед важнейшей встречей. Причём обе замены могли показаться довольно авантюрными. В основу вернулся Михаил Пашнин, лишь трижды выходивший на лёд в нынешнем розыгрыше плей-офф. В ноябре опытный защитник получил травму и был вынужден перенести операцию, после чего длительное время восстанавливался, а в серии с «Авангардом» неудачно принял на себя бросок соперника. Место ему уступил Ярослав Хабаров, завершивший предыдущий матч с отрицательным показателем полезности («-1»). Также не попал в заявку довольно ярко проявлявший себя форвард Архип Неколенко. В играх с ЦСКА он отметился голом и тремя передачами, но это не уберегло его от перевода в запас. Компенсировать отсутствие форварда был призван Павел Акользин, набравший суммарно три очка (1 + 2) за весь турнир.

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Сергей Фёдоров не стал менять победное сочетание хоккеистов и оказался прав. Хозяева с ходу придавили соперников и открыли счёт уже спустя три с половиной минуты после стартового свистка. Владислав Каменев без сопротивления закатился в зону противника и исполнил наброс на ворота, а спустя несколько секунд вновь оказался на ударной позиции. Сергей Плотников вывел партнёра на оперативный простор, и тот лишил Василия Кошечкина шансов оформить шатаут в своём 150-м матче в плей-офф КХЛ.

«Металлург» быстро пришёл в себя, рванул вперёд и за считанные минуты создал несколько отличных моментов. Дважды с пятака атаковал Брендан Лайпсик, из убойной позиции бросал Денис Зернов, но Иван Федотов раз за разом подтверждал статус самого надёжного голкипера турнира. Восстановить паритет не помогло даже необязательное удаление Павла Карнаухова. Форвард ЦСКА придержал Артёма Минулина у борта и две минуты провёл на скамейке.

Но если спецбригада магнитогорцев крайне неудачно отыграла в большинстве, то москвичи своим шансом воспользовались. Тот самый Пашнин отправился в штрафной бокс, а Михаил Григоренко напомнил о своих снайперских навыках. Экс-форвард «Коламбуса» остался без опеки в правом круге вбрасывания и в касание «выстрелил» в ближний угол — шайба прошла аккурат под рукой Кошечкина. Причём в роли ассистента вновь выступил Плотников, здорово разобравшийся с двумя защитниками.

«Металлургу» потребовалось время, чтобы прийти в себя. Следующие несколько минут получились непростыми для магнитогорцев, но перевести дух им помогло очередное удаление в составе ЦСКА. На этот раз на скамейку штрафников отправился Андрей Светлаков, но выжать из этого что-то значимое вновь не удалось. Ближе всех к голу был Линус Виддель, но он не попал в пустой угол после прострела Егора Яковлева.

Чрезмерная заряженность на борьбу продолжила мешать обеим командам и во втором периоде. Сначала две лишние минуты отдыха получил Лайпсик, а затем его примеру последовали Сергей Андронов и Карнаухов. В неравных составах увереннее вновь смотрелся ЦСКА. Во многом благодаря этому армейцы перехватили инициативу и буквально смели «Металлург» во втором периоде, в два раза превзойдя его по броскам (14:7). Временами казалось, что гости вот-вот развалятся, но как гром среди ясного неба грянул гол Андрея Чибисова. Форвард всё сделал сам — ворвался в зону, бросил и добил, прервав сухую серию из десяти встреч.

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Магнитогорцы сократили отставание за 38 секунд до окончания второго периода и в третьем были готовы броситься в погоню за армейцами, но всё испортил Джош Карри. Столкновение с Класом Дальбеком получилось настолько жёстким, что швед лишился шлема и был вынужден уйти в подтрибунку, а судьи практически без раздумий выписали канадцу «5 + 20». Подопечные Фёдорова имели предостаточно времени, чтобы довести счёт до крупного и решить исход противостояния, но не преуспели. Самоотверженные действия защитников вкупе с великолепной игрой Кошечкина помогли «Магнитке» не пропустить и сохранить интригу. В итоге проваливший стартовый отрезок голкипер гостей совершил 31 сейв — на пять больше, чем его визави Федотов.

В оставшееся время хозяева предоставили оппонентам достаточно возможностей довести дело до овертайма. Светлаков вновь оставил партнёров защищаться вчетвером, но магнитогорцы не смогли подтвердить статус лучшей команды Кубка Гагарина по реализации численного превосходства. Помочь переломить ход матча могло ударное звено, но и оно смотрелось непривычно блекло. Николай Голдобин, Филипп Майе и Лайпсик на троих исполнили лишь семь бросков по воротам и остались без очков в третьей игре подряд.

В концовке встречи ЦСКА выставил неприступную оборону, прорваться через которую не помогло даже появление на льду шестого полевого в составе «Металлурга». Москвичи сохранили победный счёт и продлили финальную серию на седьмой матч. Таким образом, обладатель Кубка Гагарина определится 30 апреля в Магнитогорске.