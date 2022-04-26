Фетисов: интрига в Кубке Гагарина сохраняется

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».
Фетисов: интрига в Кубке Гагарина сохраняется
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«В этом и прелесть хоккея: не забил ты — получай в свои ворота. Мне показалось, что команда Фёдорова сумеет выиграть в овертайме. Интрига сохраняется. Пускай играют дальше», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

По его словам, у армейцев больше нет прав на ошибку.

Напомним, что встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.

Шестая игра между командами состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал победу армейцев над «Металлургом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить