Фетисов: интрига в Кубке Гагарина сохраняется

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

«В этом и прелесть хоккея: не забил ты — получай в свои ворота. Мне показалось, что команда Фёдорова сумеет выиграть в овертайме. Интрига сохраняется. Пускай играют дальше», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

По его словам, у армейцев больше нет прав на ошибку.

Напомним, что встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.

Шестая игра между командами состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал победу армейцев над «Металлургом».