Фетисов: интрига в Кубке Гагарина сохраняется
- РИА Новости
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«В этом и прелесть хоккея: не забил ты — получай в свои ворота. Мне показалось, что команда Фёдорова сумеет выиграть в овертайме. Интрига сохраняется. Пускай играют дальше», — цитирует Фетисова «Чемпионат».
По его словам, у армейцев больше нет прав на ошибку.
Напомним, что встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.
Шестая игра между командами состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».
Ранее заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал победу армейцев над «Металлургом».