Плющев: ЦСКА реализовал ту возможность, что предоставил овертайм

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Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал победу ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над магнитогорским «Металлургом» (3:2).
Плющев: ЦСКА реализовал ту возможность, что предоставил овертайм
  • РИА Новости
  • © Александр Овчаров

«Сказать о том, что ЦСКА показал что-то феерическое, я не могу. Красно-синие реализовали ту возможность, что предоставил им овертайм. Практически равная игра», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась со счётом 3:2 в пользу московской команды.

Шестая игра между командами состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе московской команды над «Металлургом».

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