Плющев: ЦСКА реализовал ту возможность, что предоставил овертайм
- РИА Новости
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«Сказать о том, что ЦСКА показал что-то феерическое, я не могу. Красно-синие реализовали ту возможность, что предоставил им овертайм. Практически равная игра», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».
Напомним, встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась со счётом 3:2 в пользу московской команды.
Шестая игра между командами состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».
Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе московской команды над «Металлургом».