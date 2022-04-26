Фёдоров: рад, что ЦСКА в матче с «Металлургом» довёл игру до победы
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«Неплохая игра, третий период неудачно начали. Рад, что нашли силы сравнять счёт. Ребята сообразили в моменте, довели игру до победы», — цитирует Фёдорова Sport24.
По его словам, для победы в овертайме нужны упорный труд, концентрация и внимание.
Напомним, что шестая игра между командами состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о победе армейцев над «Металлургом».