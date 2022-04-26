Фёдоров: рад, что ЦСКА в матче с «Металлургом» довёл игру до победы

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу московской команды в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над магнитогорским «Металлургом» (3:2).

«Неплохая игра, третий период неудачно начали. Рад, что нашли силы сравнять счёт. Ребята сообразили в моменте, довели игру до победы», — цитирует Фёдорова Sport24.

По его словам, для победы в овертайме нужны упорный труд, концентрация и внимание.

Напомним, что шестая игра между командами состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о победе армейцев над «Металлургом».