Фёдоров: рад, что ЦСКА в матче с «Металлургом» довёл игру до победы

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу московской команды в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над магнитогорским «Металлургом» (3:2).
Фёдоров: рад, что ЦСКА в матче с «Металлургом» довёл игру до победы
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Неплохая игра, третий период неудачно начали. Рад, что нашли силы сравнять счёт. Ребята сообразили в моменте, довели игру до победы», — цитирует Фёдорова Sport24.

По его словам, для победы в овертайме нужны упорный труд, концентрация и внимание.

Напомним, что шестая игра между командами состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о победе армейцев над «Металлургом».

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