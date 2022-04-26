Крикунов заявил, что в матче «Металлург» — ЦСКА была борьба вратарей

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о победе московского ЦСКА над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина.

«Игра была равная, не сказал бы, что у кого-то из команд было преимущество. Но ЦСКА были прижаты к стенке, просто отступать уже некуда было, проиграли бы сегодня — был бы конец», — цитирует Крикунова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что сегодняшний матч был игрой вратарей. При этом он добавил, что Ивана Федотова нужно было менять, потому что в сезоне он играл на Олимпийских играх и финале Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась со счётом 3:2 в пользу московской команды.

Ранее ЦСКА обыграл «Металлург» и продолжил борьбу за Кубок Гагарина.