Главный тренер «Сарыарки» Скудра: серия между «Металлургом» и ЦСКА меня впечатляет

Главный тренер казахстанского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка» Петерис Скудра подвёл итог пятого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

«Серия между «Металлургом» и ЦСКА меня впечатляет, уровень хоккея очень высокий, игры очень быстро проходят. Хоккей достаточно открытый, команды создают много моментов, чувствуется мастерство игроков», — цитирует латвийского тренера «Чемпионат».

По словам Скудры, несмотря на то что «Металлург» проиграл армейцам, команда мощно выглядела в атаке и в ходе плей-офф смогла наладить игру в обороне.

«Надо отметить игру вратарей: Вася Кошечкин провёл сумасшедшую сухую серию в ходе финала. Он контролирует все матчи, это впечатляет, очень рад за него. Иван Федотов тоже доказывает, почему он был номер один на Олимпиаде. Сейчас мы видим хоккей очень высокого уровня», — заключил Скудра.

Напомним, встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась победой московской команды в овертайме со счётом 3:2.

Шестая игра серии до четырёх побед состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Металлургом».