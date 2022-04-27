Ротенберг усомнился в необходимости легионеров в клубах КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказал мнение, что клубам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) следует рассчитывать на российских игроков, а не на легионеров.

«Нам надо рассчитывать на своих, свои не кинут. Команды в этом году столкнулись с проблемами после ухода легионеров. Пришло время задуматься, как сделать так, чтобы таких ситуаций, как в этом сезоне, не повторилось», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Специалист добавил, что необходимо хорошо подумать, зачем нужны легионеры в КХЛ, которые не играют в полную силу, когда начинается плей-офф.

«Надо ловить шайбу на себя, жертвовать собой. Будут ли так делать легионеры, даже которые остались?» — заключил Ротенберг.

Напомним, что в настоящее время российские клубы, выступающие в КХЛ, могут вносить в заявку на матч не более пяти легионеров. Сокращение планируется до трёх иностранных игроков.

Ранее Ротенберг прокомментировал свой первый сезон в должности главного тренера СКА.