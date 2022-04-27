Ротенберг: СКА нужно усилить состав, чтобы вернуть Кубок Гагарина

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Роман Ротенберг прокомментировал свой первый сезон на должности главного тренера петербургского СКА.
Ротенберг: СКА нужно усилить состав, чтобы вернуть Кубок Гагарина
  • globallookpress.com

«Я увидел, что наша система работает и мы идём правильной дорогой. Нам нужно усилить состав. К этому мы стремимся, чтобы вернуть Кубок Гагарина. Да, у нас есть результаты. Но мы хотим больше. Нам есть над чем работать», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что в современном хоккее всё начинается с вратаря и вокруг него строится вся команда.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА. В регулярном чемпионате армейцы из Санкт-Петербурга заняли первое место.

Ранее Ротенберг прокомментировал травму форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

 

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