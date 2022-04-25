Роман Ротенберг — о травме Овечкина: всё, что не убивает, делает нас сильнее

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Роман Ротенберг — о травме Овечкина: всё, что не убивает, делает нас сильнее
  • AP
  • © Nick Wass

«Вратарь «Торонто» сделал Александру подножку, и Саша на скорости полетел в борт. На этот эпизод было просто больно смотреть. Безумно обидно, что наш форвард получил травму. Желаю ему скорейшего выздоровления», —цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Специалист также выразил уверенность, что Овечкин сможет залечить травму и продолжит ставить новые рекорды.

«Всё, что не убивает нас, делает нас только сильнее», — заключил Ротенберг.

«Вашингтон» на своём льду в серии буллитов проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин из-за травмы не смог закончить игру. Он споткнулся о клюшку и упал, ударившись рукой о борт.

Ранее сообщалось, что появилось видео травмы Овечкина в матче с «Торонто».

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