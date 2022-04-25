«Вашингтон» уступил «Торонто» в игре НХЛ, Овечкин получил травму

«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду в серии буллитов проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в столице США, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Канады.

В составе «Торонто» отличись Илья Любушкин (13-я минута), Илья Михеев (53-я), Джейсон Спецца (60-я). У «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши (6-я минута), Ларс Эллер (44-я), Маркус Юханссон (45-я).

Михеев также записал на свой счёт результативную передачу и был признан второй звездой матча.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин из-за травмы не смог закончить игру. Он споткнулся о клюшку и упал, ударившись рукой о борт.

«Вашингтон» (100 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» (111) располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.