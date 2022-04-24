Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе «Харрикейнз» отличились Дерек Степан, Сет Джарвис, Макс Доми, Йеспер Фаст и Брендан Смит. У хозяев шайбы забросили Росс Джонстон и Райан Пулок.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.
«Каролина» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» находится на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» обыграл «Аризону Койотс» благодаря шайбе Ивана Барбашёва и передаче Владимира Тарасенко.