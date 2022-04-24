Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Харрикейнз» отличились Дерек Степан, Сет Джарвис, Макс Доми, Йеспер Фаст и Брендан Смит. У хозяев шайбы забросили Росс Джонстон и Райан Пулок.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

«Каролина» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» обыграл «Аризону Койотс» благодаря шайбе Ивана Барбашёва и передаче Владимира Тарасенко.